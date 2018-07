Berlin/Hamburg (dpa) - Schauspielerin Jenny Elvers-Elbertzhagen (40) soll nach den Worten ihres Ehemannes in eine Entzugsklinik.

«Meine Frau hat ohne Frage ein Alkoholproblem», sagte Götz Elbertzhagen der «Bild»-Zeitung (Mittwoch). Ihm sei aufgefallen, dass seine Frau zu viel trinke. «Jenny braucht jetzt dringend Hilfe. Wir werden morgen eine Klinik aufsuchen, in der sie stationär behandelt wird.» Die Schauspielerin bestätigte dies der Zeitung: «Es stimmt alles. Ich bin meinem Mann für seine Hilfe sehr dankbar.»

Hintergrund war ein TV-Auftritt der Schauspielerin am Montagabend in der NDR-Sendung «Das!», bei dem die 40-Jährige ziemlich verwirrt wirkte. «Frau Elvers-Elbertzhagen kam erst kurz vor Beginn der Sendung ins "Das!"-Studio. In der knappen Zeitspanne war nicht abzusehen, dass es ihr nicht gut ging und das Live-Gespräch schwierig werden könnte», sagte Thomas Kühn, Leiter der Abteilung Vorabend-Magazine. Moderatorin Bettina Tietjen habe die Situation sehr gut aufgefangen.

In der Sendung wirkte die Schauspielerin angeschlagen, lallte und kicherte. Anstatt über ihre Schmuckkollektion zu sprechen, saß sie breitbeinig auf dem Sofa, lehnte sich nach vorne und malte die Skizze zu einem Schmuckstück, die wie eine Kinderzeichnung aussah. Ausschnitte des Interviews kursierten wenig später auf YouTube im Internet und wurden hämisch kommentiert.

Um dies zu beenden, forderte der NDR auf Bitten der Familie Elvers-Elbertzhagen die Internet-Plattform am Mittwoch auf, Ausschnitte des Interviews zu entfernen. «Diesem Wunsch entsprechen wir nicht zuletzt mit Blick auf den inzwischen bekanntgewordenen Gesundheitszustand von Frau Elvers-Elbertzhagen», erklärte NDR-Justiziar Werner Hahn.

Es ist eine übliche Praxis, dass Rechteinhaber bei Urheberrechtsverletzungen die Entfernung ihrer Videos von der YouTube-Plattform beantragen können. Die Google-Tochter hat dafür spezielle Melde-Möglichkeiten vorgesehen. Der NDR geht gegen alle ihm bekannten Clips aus der Fernsehsendung vor, sagte eine Sprecherin.

Jenny Elvers und der Medienmanager Götz Elbertzhagen sind seit 2003 verheiratet. Das Paar lebt mit seinen zwei Kindern auf dem Land in der Nähe von Bonn und in Berlin. Bekannt wurde die ehemalige Heidekönigin und Moderatorin durch ihre Beziehungen zu Schauspieler Heiner Lauterbach und Sänger Alex Jolig, mit dem sie einen Sohn hat. 2006 erntete die Schauspielerin mit ihrer Darstellung einer alleinerziehenden Mutter in Detlev Bucks Film «Knallhart» Lob der Kritiker. Außerdem spielte sie mehrmals die Buhlschaft bei den Berliner «Jedermann»-Festspielen.