Hamburg (dpa) - Der NDR hat die Internet-Plattform YouTube aufgefordert, das Video mit dem Auftritt der Schauspielerin Jenny Elvers-Elbertzhagen in der Sendung «Das!» zu entfernen. Damit komme man einer Bitte der Familie nach, teilte der Sender mit. In der Live-Sendung hatte die 40-Jährige ziemlich verwirrt gewirkt. In der «Bild»-Zeitung sagte ihr Ehemann Götz Elbertzhagen: «Meine Frau hat ohne Frage ein Alkoholproblem.»

