Berlin (dpa) - Die Fluggesellschaft Air Berlin macht bei ihrem laufenden Schrumpf- und Sparprogramm auch vor dem eigenen Top-Management nicht Halt und baut kräftig um. Zum 1. Oktober verkleinert der angeschlagene Lufthansa-Konkurrent sein Board of Directors genanntes Führungsgremium um ein Drittel von 15 auf 10 Mitglieder, wie das Unternehmen mitteilte. Das Gremium werde sich nun auf die strategische Führung von Air Berlin konzentrieren. Air Berlin kämpft mit roten Zahlen und will in diesem Jahr 230 Millionen Euro einsparen.

