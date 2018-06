Paris (dpa) - Das französische Klatschmagazin «Closer» hat die umstrittenen Oben-ohne-Bilder der britischen Herzogin Kate herausgegeben. Die digitalen Fotodateien seien an Prinz William und seine Frau übermittelt worden, meldete die französische Nachrichtenagentur AFP. Ein Gericht in Nanterre bei Paris hatte die Verwendung und Verbreitung der Fotos untersagt und das Magazin zur Herausgabe verurteilt. Der Ärger für Kate und William ist aber noch nicht vorbei. Ein dänisches Wochenblatt kündiget an, die Bilder zu veröffentlichen.

