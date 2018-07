Melbourne (SID) - MotoGP-Weltmeister Casey Stoner erholt sich schneller als erwartet von seiner Knöcheloperation und will schon beim Großen Preis von Japan am 14. Oktober auf die Rennstrecke zurückkehren. Noch steht nicht endgültig fest, ob der Australier in Motegi an den Start gehen kann. Bei seinem Heimrennen zwei Wochen später auf Phillip Island (28. Oktober) wird der Honda-Pilot aber auf jeden Fall wieder dabei sein.

"Ich werde dort definitiv fahren. Und wenn sie mich mit Tapeband auf das Motorrad kleben müssen. Ich hoffe aber, es klappt schon vorher", sagte der 26-Jährige am Rande eines Supercar-Rennens auf dem Sandown International Motor Raceway in Melbourne. Stoner, der seine Karriere nach dieser Saison beendet, hatte sich vor viereinhalb Wochen bei einem Sturz im Qualifying zum Großen Preis von Indianapolis verletzt.

Seinen Heim-Grand-Prix hat der zweimalige Weltmeister in den vergangenen fünf Jahren gewonnen. "Es wird schwer, die Serie auf sechs auszubauen", sagte Stoner. Eine Chance auf die erfolgreiche Titelverteidigung hat er nicht mehr.