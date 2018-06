2:1 gegen Valencia: FC Bayern startet mit Sieg in die Königsklasse

München (dpa) - Der FC Bayern München ist mit dem ersehnten Heimsieg in die neue Champions-League-Saison gestartet. Zum Auftakt der Gruppenphase setzte sich der Fußball-Bundesligist am Mittwochabend mit 2:1 (1:0) gegen den FC Valencia durch. Vor 68 000 Zuschauern erzielten Bastian Schweinsteiger (38. Minute) und Toni Kroos (76.) die Treffer für den diesjährigen Finalisten der europäischen Königsklasse. Ex-Bundesligaprofi Nelson Valdez traf in der Nachspielzeit für die Spanier. Ihr zweites Spiel in der Gruppe F bestreiten die Bayern am 2. Oktober beim weißrussischen Club BATE Borissow, der überraschend mit 3:1 beim OSC Lille gewann.

Radprofi Tony Martin verteidigt WM-Gold im Einzelzeitfahren

Valkenburg (dpa) - Radprofi Tony Martin hat seinen WM-Titel im Einzelzeitfahren verteidigt. Der Top-Favorit gewann am Mittwoch in Valkenburg nach 46,3 Kilometern seine zweite Goldmedaille bei den Titelkämpfen in den Niederlanden. Mit Omega Quick-Step hatte der 27 Jahre alte Wahl-Schweizer bereits im Teamzeitfahren triumphiert. Martin beendete den Kampf gegen die Uhr nach 58:38 Minuten. Der frühere Junioren-Weltmeister Taylor Phinney aus den USA hatte als Zweiter 5,37 Sekunden Rückstand auf den Deutschen. Bronze eroberte der Weißrusse Wassil Kirjienka.

Philip Kösters zweiter Streich: Wieder Weltmeister der Wellenreiter

Klitmøller/Dänemark (dpa) - Zum zweiten Mal nach 2011 hat sich der erst 18 Jahre alte Surfer Philip Köster vorzeitig den Weltmeistertitel in der Disziplin Wellenreiten gesichert. Im dänischen Klitmøller verteidigte er am Mittwoch dank eines furiosen Endspurts in der Finalrunde seinen Titel. Damit kommt der junge Deutsche mit Wohnsitz auf den Kanarischen Inseln Anfang Oktober als zweifacher Weltmeister zum Weltcup-Finale nach Sylt.

DFB-Frauen schließen EM-Qualifikation mit 10:0-Torfestival ab

Duisburg (dpa) - Deutschlands Fußball-Frauen haben die Qualifikation zur Europameisterschaft 2013 mit dem erhofften Torfestival gegen die Türkei abgeschlossen. Das Team von Bundestrainerin Silvia Neid besiegte den Tabellenletzten der Gruppe 2 am Mittwoch in Duisburg mit 10:0 (3:0) und feierte im zehnten Spiel der EM-Ausscheidung den neunten Sieg. Schon vor der Partie vor nur 6467 Zuschauern hatte sich die DFB-Auswahl die Teilnahme an der EM im Juli kommenden Jahres in Schweden gesichert.

KSC-Präsidium wehrt sich gegen Vorwürfe von Verwaltungsrat

Karlsruhe (dpa) - Der Karlsruher SC wehrt sich gegen Vorwürfe aus den eigenen Reihen, wonach Präsident Ingo Wellenreuther nicht satzungsgerecht gehandelt habe. In einer Presseerklärung vom Mittwoch betont das Präsidium des finanziell angeschlagenen Fußball-Drittligisten: «Satzungsverstöße durch das Präsidium liegen nicht vor. Dies wurde sowohl durch den Revisor als auch durch den Verwaltungsrat ausdrücklich festgestellt.» Der Verein befinde sich «bereits seit längerer Zeit in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation», aber nicht in einer «akuten wirtschaftlichen Notlage».

Mayer im Viertelfinale - Aus für Tennisprofi Stebe in Metz

Metz (dpa) - Tennisprofi Florian Mayer steht beim ATP-Turnier im französischen Metz im Viertelfinale. Der Davis-Cup-Spieler aus Bayreuth bezwang am Mittwoch James Blake aus den USA mit 6:7 (4:7), 6:3, 6:4. Michael Berrer profitierte vom Pech der Konkurrenz und zog erstmals seit Januar wieder ins Achtelfinale einer ATP-Veranstaltung ein. Überraschend gescheitert ist dagegen Davis-Cup-Profi Cedrik-Marcel Stebe. Der 21-Jährige musste sich dem Amerikaner Jesse Levine mit 3:6, 2:6 geschlagen geben.

Spanischer Radprofi Cabedo stirbt bei Autounfall

Madrid (dpa) - Der spanische Radprofi Victor Cabedo ist am Mittwoch bei einem Autounfall tödlich verletzt worden. Beim Training auf einer öffentlichen Schnellstraße nördlich von Valencia stieß der 23-Jährige mit einem Fahrzeug zusammen, teilte ein Sprecher seines Teams Euskaltel-Euskadi mit. Cabedo, der erst seit dem vorigen Jahr als Profi fährt, sei nur wenige Kilometer vor den Toren seiner Heimatstadt Onda gestorben.