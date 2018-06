Stockholm (AFP) Die Oben-Ohne-Fotos der britischen Herzogin Kate sind am Mittwoch auch in Schweden erschienen. Das Klatschmagazin "Se och Hör" druckte auf drei Seiten elf Bilder von Kate und ihrem Gatten Prinz William beim Urlaub in Südfrankreich. Fünf Fotos zeigten Kate mit freiem Oberkörper, nur im Bikinihöschen. Die Bilder von Kate seien im Vergleich zu den sonstigen Promi-Bildern in ihrem Magazin doch "recht nett", sagte die Chefredakteurin von "Se och Hör", Carina Löfkvist, der Nachrichtenagentur AFP.

