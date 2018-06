Berlin (dpa) - Wer eine Riester-Rente für eine zusätzliche Altersvorsorge abschließt, soll künftig vorher wissen, wie hoch die Kosten sind - und was am Ende garantiert herauskommt. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, der kommende Woche vom Bundeskabinett beschlossen werden soll. Kernstück ist ein Informationsblatt, das die Kosten des Vertrags, die Rendite-Erwartung und das Anlage-Risiko auflistet. Die Anbieter sollen verpflichtet werden, in jedem Vorsorge-Vertrag einen Überblick über die wichtigsten Kennzahlen zu geben.

