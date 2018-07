Köln (SID) - 116 Tage nach dem Finale im eigenen Stadion beginnt für den deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München die Champions League. Gegen den spanischen Vertreter FC Valencia will die Mannschaft von Trainer Jupp Heynckes den Schwung aus der Bundesliga mitnehmen. Ein besonderes Augenmerk wird dabei erneut auf Bayerns Rekordeinkauf Javier Martínez gerichtet sein, der auf sein Startelf-Debüt hofft. Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

In Duisburg möchte die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft die EM-Qualifikation ungeschlagen beenden. Ab 17 Uhr trifft das für die Endrunde in Schweden bereits qualifizierte Team von Silvia Neid auf die Türkei.

Bei der Straßen-WM der Radfahrer will der Cottbuser Tony Martin seinen Titel im Einzelzeitfahren erfolgreich verteidigen. Über 45,7 Kilometer von Heerlen nach Valkenburg haben zahlreiche Konkurrenten ihre Teilnahme bereits im Vorfeld abgesagt. So sind beispielsweise der britische Olympiasieger Bradley Wiggins und Zeitfahrspezialist Fabian Cancellara aus der Schweiz nicht am Start. Der erste Fahrer geht um 13.30 Uhr auf die Strecke.