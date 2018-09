Metz (SID) - Tennisprofi Michael Berrer aus Stuttgart hat das Achtelfinale des ATP-Turniers in Metz erreicht. In der ersten Runde der mit 398.250 Euro dotierten Hartplatzveranstaltung in Nordfrankreich profitierte der 32-Jährige beim Stand von 6:4, 2:0 von der Aufgabe seines Gegners Jan Hajek aus Tschechien. Linkshänder Berrer, Nummer 123 der Weltrangliste, trifft in der Runde der letzten 16 auf Cedrik-Marcel Stebe (Vaihingen/Enz) oder Jesse Levine (USA).

Berrer war als Lucky Loser ins Hauptfeld von Metz gerückt, nachdem er die Qualifikation zunächst verpasst hatte.