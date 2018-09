München (AFP) Der Schauspieler Dieter Pfaff, bekannt aus den Fernsehserien "Bloch" und "Der Dicke", ist an Lungenkrebs erkrankt. Er unterziehe sich derzeit einer Chemotherapie, die gut anschlage, teilte seine Agentur am Donnerstag in München mit. Das Bronchialkarzinom sei die Ursache seiner Stimmbandprobleme.

