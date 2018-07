Köln (SID) - Fußball-Nationalspieler Miroslav Klose ist mit Lazio Rom zum Auftakt der Europa League ein Achtungserfolg gelungen. Die Italiener erkämpften sich bei Tottenham Hotspur in der Gruppe J ein 0:0.

Titelverteidiger Atletico Madrid kam derweil zu einem lockeren Pflichtsieg. Der neunmalige spanische Meister kam in der Gruppe B beim israelischen Pokalsieger Hapoel Tel Aviv zu einem 3:0 (2:0)-Erfolg. Cristian Rodríguez (37.), Diego Costa (40.) und Raúl García (63.) trafen für die souverän auftretenden Gäste.

In der Gladbacher Gruppe C trennten sich Fenerbahçe Istanbul und der französische Tabellenführer Olympique Marseille 2:2 (1:0). André Ayew rettete den Südfranzosen den Punkt mit seinem Treffer in der Nachspielzeit. Der türkische Vizemeister gastiert am zweiten Spieltag (4. Oktober) im Borussia-Park. In der Stuttgarter Gruppe E bezwang der dänische Cup-Gewinner FC Kopenhagen Molde FK mit 2:1 (1:1). Stuttgart reist im nächsten Spiel zu den Norwegern.

In der Leverkusener Gruppe K unterlag Rapid Wien dem norwegischen Rekordmeister Rosenborg Trondheim 1:2 (0:1). Bayer muss in der nächsten Begegnung in Trondheim antreten. UD Levante gewann in Hannovers Gruppe L sein Heimspiel gegen den nächsten 96-Gegner Helsingborgs IF mit 1:0 (1:0).

In der Gruppe A kam der 18-malige englische Meister FC Liverpool zu einem 5:3 (2:1)-Sieg bei den Young Boys Bern. Der Ex-Dortmunder Nuri Sahin bereitete zwei Treffer der Reds vor. Udinese Calcio und Anschi Machatschkala trennten sich 1:1 (0:1).

Der ehemalige Champions-League-Sieger Inter Mailand mühte sich in der Gruppe H zu einem 2:2 (1:1) gegen Rubin Kasan. Im zweiten Spiel der Gruppe trennten sich Partizan Belgrad und Neftschi Baku torlos.

Ohne Mühe gewann Girondins Bordeaux seinen Auftaktspiel in der Gruppe D gegen den FC Brügge mit 4:0 (2:0), Newcastle United kam derweil bei Maritimo Funchal nicht über ein 0:0 hinaus.

In Gruppe F wurde der SSC Neapel beim 4:0 (1:0) gegen AIK Solna seiner Favoritenrolle gerecht, während PSV Eindhoven bei Dnjepr Dnjepropetrowsk 0:2 (0:0) unterlag.

In der Atletico-Gruppe B bezwang Viktoria Pilsen trotz Pausenrückstand Academica Coimbra mit 3:1 (0:1).

NK Maribor bezwang Panathinaikos Athen in Gruppe J mit 3:0 (1:0). Olympique Lyon kam in der Gruppe I gegen Sparta Prag zu einem 2:1 (0:0), Athletic Bilbao und Hapoel Kirjat Shomna trennten sich 1:1 (1:1).

In der Gruppe G endete die Partie zwischen Sporting Lissabon und dem FC Basel torlos, KRC Genk bezwang Videoton Szekesfehervar 3:0 (1:0).