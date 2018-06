Nikosia (dpa) - Borussia Mönchengladbach hat einen Sieg zum Auftakt der Europa League verpasst. Der Fußball-Bundesligist musste sich in Nikosia bei Zyperns Meister AEL Limassol in seinem ersten Spiel in der Gruppe C mit einem 0:0 begnügen. Auch der VfB Stuttgart hat das erhoffte Erfolgserlebnis zum Europa-League-Start verpasst. Die in der Fußball-Bundesliga noch sieglosen Schwaben kamen in der Gruppe E nicht über ein 2:2 gegen Steaua Bukarest hinaus.

