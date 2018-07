Goiânia (Brasilien) (SID) - Mit einem Last-Minute-Treffer hat Brasiliens Fußball-Superstar Neymar den Rekordweltmeister im sogenannten "Superclásico de las Américas" gegen Argentinien zum Sieg geschossen. Das 2:1 (1:1) in Goiânia ist allerdings nur ein dünnes Polster für das Rückspiel am 3. Oktober im argentinischen Resistencia. Wie zuvor vereinbart traten beide Mannschaften ohne ihre in Europa spielenden Stars an.

Die Argentinier gingen durch Juan Manuel Martínez (19.) in Führung, Paulinho glich nur sechs Minuten später aus. In der Nachspielzeit sicherte dann Neymar (90.+3) mit einem verwandelten Handelfmeter den glücklichen Sieg der Gastgeber. Im vergangenen Jahr hatten diese bei der Wiederbelebung der früheren Copa Roca die Oberhand behalten.