Frankfurt/Main (dpa) - Am Neubau der Europäischen Zentralbank in Frankfurt wird heute Richtfest gefeiert. EZB-Chef Mario Draghi eröffnet die Zeremonie auf der Baustelle. Bereits am Nachmittag lädt die EZB zu einem Baustellenrundgang ein. Das avantgardistische Büro hat das imposante Bauwerk entworfen. Dabei entsteht ein leicht in sich geschlungener bis zu 185 Meter hoher Doppelturm an der denkmalgeschützten Großmarkthalle. Der Umzug in das neue Gebäude ist 2014 geplant.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.