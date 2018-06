Karlsruhe (dpa) - Tausende Muslime wollen am Wochenende in deutschen Städten gegen das umstrittene Islam-Video auf die Straße gehen. Morgen werden in Freiburg rund 800 Menschen erwartet und auch in Münster ist eine Demonstration geplant. In Karlsruhe wollen am Samstag etwa 1000 Muslime demonstrieren. Auch in Nordrhein-Westfalen sind Proteste angemeldet. In Niedersachsen sind wegen des Films zwei Kundgebungen in Hannover und Cuxhaven geplant. In anderen Bundesländern sind derzeit keine Demonstrationen bekannt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.