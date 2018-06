New York (dpa) - Lindsay Lohan (26), US-Schauspielerin und Sängerin, ist wegen des Verdachts auf Fahrerflucht festgenommen worden, wie die Promi-Webseite «TMZ.com» berichtet.

Die 26-Jährige soll mit ihrem Porsche beim Einparken vor einem New Yorker Hotel am Mittwoch einen Fußgänger angefahren und verletzt haben. Danach sei der frühere Kinderstar in dem Hotel verschwunden, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Als Lohan das Gebäude Stunden später verließ, habe die Polizei sie festgenommen, heißt es in dem Bericht. Der angefahrene Mann soll in einem stabilen Zustand in einem Krankenhaus liegen.

Lohan hatte seit 2007 immer wieder in Ärger mit der Justiz, unter anderem wegen Trunkenheit am Steuer und Drogenbesitzes.