Marikana (AFP) Nach einem sechswöchigen Streik haben die Arbeiter der südafrikanischen Platinmine Marikana am Donnerstag ihre Arbeit wieder aufgenommen. Tausende Minenarbeiter begannen am Morgen ihre Schicht in dem Bergwerk, nachdem der Minenbetreiber Lonmin Lohnerhöhungen von bis zu 22 Prozent zugesagt hatte. Die wochenlangen Auseinandersetzungen hatten am 16. August zu einem blutigen Polizeieinsatz mit 34 Toten geführt. Bereits einige Tage zuvor hatte es bei Protesten an der Mine zehn Tote gegeben, darunter auch Polizisten.

