Washington (AFP) Die US-Notenbank Fed ist nach Ansicht eines ihrer Verantwortlichen im Kampf gegen die Wirtschaftskrise in den USA ratlos. "Die Wahrheit ist, dass niemand im (Offenmarkt-)Ausschuss wirklich weiß, was die Wirtschaft hemmt", sagte der Notenbanker Richard Fisher am Mittwoch laut übermitteltem Redetext bei einer Veranstaltung in New York. "Niemand weiß, was funktioniert, um die Wirtschaft wieder zurück in die Spur zu führen", ergänzte er.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.