Washington (AFP) Das Weiße Haus hat einen terroristischen Hintergrund des tödlichen Angriffs auf das US-Konsulat in der ostlibyschen Stadt Bengasi vergangene Woche bestätigt. "Es ist naheliegend, dass das, was in Bengasi passiert ist, eine Terrorattacke war", sagte Sprecher Jay Carney am Donnerstag in Washington. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen. Aus US-Regierungskreisen verlautete, dass es sich bei dem Angriff aber wohl nicht um einen geplanten Anschlag gehandelt habe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.