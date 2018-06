Hannover (dpa) - Der Versicherungskonzern Talanx nimmt seine erst vergangene Woche aufgegebenen Börsenpläne überraschend wieder auf. Schon am 2. Oktober sollen die neuen Aktien erstmals gehandelt werden, wie der deutsche Branchendritte am Donnerstag in Hannover erklärte.

Den Sinneswandel begründete das Unternehmen mit Töchtern wie HDI, HDI-Gerling und der selbst börsennotierten Hannover Rück mit dem «hohen» Interesse des Kapitalmarkts.

«Wir glauben, die Zeit ist reif; die Signale der vergangenen Tage haben uns ermutigt», sagte Vorstandschef Herbert Haas in einer Telefonkonferenz. «Deshalb setzen wir unseren Börsengang fort und beginnen schon morgen mit der Vermarktung der Talanx-Aktien.»

Die Hannover-Rück-Mutter senkte jedoch offenbar ihre Erwartungen an den Erlös. Nun soll der Börsengang rund 500 Millionen Euro einbringen. Davor war noch von 700 Millionen Euro die Rede. Die Aktien wurden gemeinsam mit den koordinierenden Kreditinstituten Deutsche Bank und Berenberg Bank auf eine Preisspanne von 17,30 bis 20,30 Euro festgesetzt. «Das ist nicht unsere Wunsch-Bewertungsspanne - aber ein Wert, mit dem wir leben können», sagte Haas.

Er betonte zugleich, dass eine weitere Kapitalerhöhung nicht auf der Agenda sei. Allerdings werde eine Wandelanleihe des japanischen Lebensversicherers Meiji Yasuda in Eigenkapital umgewandelt.

Talanx hatte seine jahrelangen Börsenpläne in der vorigen Woche eigentlich offiziell aufgegeben, weil Investoren zu wenig Geld für die neuen Aktien bezahlen wollten. In einer Analogie zum Motorsport verglich der Konzernchef das Auf und Ab bei dem problematischen Börsengang mit einem Boxenstopp. «Wir haben uns auf eine Rennstrecke begeben, die schon länge Zeit nicht mehr befahren wurde», meinte er und betonte: «Jetzt sind wir sehr zuversichtlich, dass wir erfolgreich durchs Ziel kommen.» Bei einem Börsengang sei heutzutage nicht alles so exakt vorhersehbar wie in früheren Zeiten.

«Was wir alle in dem Prozess gelernt haben, ist, dass es in diesen Zeiten eben sehr schwer ist, Investorenverhalten und deren Risikoappetit nachhaltig vorausschauend einzuschätzen», meinte Haas.

Talanx sei international gut aufgestellt und präsent in mehr als 150 Ländern. Bei der Expansion konzentriere sich der Konzern vor allem auf Wachstumsmärkte in Lateinamerika sowie Mittel- und Osteuropa. Das öffentliche Angebot in Deutschland und Luxemburg werde an diesem Freitag beginnen. Haas geht davon aus, dass ein Großteil der künftigen Aktionäre aus Europa kommen werde.

Die Hannoveraner hatten in der Vergangenheit immer wieder einen Börsengang in Aussicht gestellt, dabei aber stets auf einen möglichst günstigen Zeitpunkt gewartet. Ursprünglich hatten sie mit einer gesonderten Kapitalerhöhung im Rahmen des Börsengang eine Milliarde Euro einsammeln wollen, um damit weiter zu expandieren.

Talanx gehört dem HDI Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VaG). Der Konzern galt als Kandidat für den Aktienindex der mittelgroßen Werte, den MDax. Bei der Dividende werde Talanx als «Börsen-Neuling» sicher nicht das untere Ende anstreben, sagte Haas.