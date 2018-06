Washington (dpa) - Nach dem Wirbel um abfällige Äußerungen über Obama-Wähler hat der republikanische US-Präsidentenkandidat Mitt Romney versichert, dass ihm alle Amerikaner am Herzen lägen. Sein Wahlkampf drehe sich um 100 Prozent, sagte er dem Fernsehsender Univision. In den USA war ein Video publik geworden, das mit einer versteckten Kamera aufgenommen wurde. Darin erklärt Romney am Rande einer Spendensammelaktion mit reichen Gebern, sein Wahlkampf sei nicht auf jene «47 Prozent» der Wähler ausgerichtet, die Obama unterstützen. Er charakterisierte sie als Sozialschmarotzer.

