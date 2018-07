Sydney (AFP) Mit einem starken Käuferandrang hat am Freitag in Australien der internationale Verkauf des neuen Apple-Smartphones iPhone 5 eingesetzt. Der Verkauf begann pünktlich um 08.00 Uhr Ortszeit (O0.00 Uhr MESZ). Einige der ersten Kunden hatten vor der Apple-Filiale in Sydney bereits seit Dienstag Schlange gestanden. Einige hundert Passanten bildeten eine Protestgruppe, die die "Exzesse" der Konsumgesellschaft kritisierte.

