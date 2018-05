Frankfurt (dpa) - Der Dax ist am Freitag zum "Hexensabbat" auf den höchsten Stand seit Anfang Juli 2011 gestiegen. Nachdem der deutsche Leitindex am Nachmittag bis auf rund 7.479 Punkte zugelegt hatte, schloss er mit einem Plus von 0,84 Prozent bei 7.451,62 Punkten.

Im Wochenverlauf gewann er 0,53 Prozent und konnte damit an seinen guten Lauf in der Vorwoche anknüpfen. Der MDax rückte um 0,77 Prozent auf 11.213,09 Punkte vor und der TecDax verbuchte ein Plus von 0,47 Prozent auf 819,13 Punkte. Er erreichte damit den höchsten Schlussstand seit Ende Juli 2011.

"Der große Verfall an der Terminbörse hat dem Dax Flügel verliehen", resümierte Marktanalyst Gregor Kuhn vom Handelshaus IG. Zur Mittagszeit, als Futures und Optionen auf Indizes verfielen, sei dies deutlich zu spüren gewesen und dann nochmals zum Handelsschluss, als die Optionen auf Aktien verfallen seien.