Straßburg (AFP) Die Bundesregierung hat ihre Pläne aufgegeben, das deutsche Generalkonsulat in Straßburg zu schließen. "Es ist eine gute Nachricht, dass Deutschland auch in Zukunft mit einem Generalkonsulat in Straßburg vertreten sein wird", erklärte der Beauftragte für die deutsch-französische Zusammenarbeit, Staatsminister Michael Georg Link, am Freitag in Berlin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.