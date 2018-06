Wilhelmshaven (AFP) In Wilhelmshaven ist am Freitag mit dem JadeWeserPort Deutschlands einziger echter Tiefwasserhafen eröffnet worden. Neben dem niederländischen Hafen Rotterdam gebe es damit an der Nordseeküste jetzt auch einen deutschen Hafen, der für die Zukunft gerüstet sei, sagte Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP). "Der JadeWeserPort wird als einziger deutscher Tiefwasserhafen tideunabhängig auch die größten Containerschiffe voll beladen abfertigen können."

