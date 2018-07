Athen (AFP) Der Internationale Währungsfonds (IWF) will sich nicht an zusätzlichen Kosten für die Griechenland-Rettung beteiligen. "Jede zusätzliche Finanzierung wird ausschließlich aus Europa kommen", sagte der Vertreter Griechenlands beim IWF, Thanos Catsambas, in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der griechischen Zeitung "Kathimerini". Der IWF habe seine "Möglichkeiten erschöpft", sich an weiteren Krediten zu beteiligen, die über das im Frühjahr vereinbarte Hilfsprogramm von IWF und Eurozone in Höhe von insgesamt 130 Milliarden Euro hinausgehen.

