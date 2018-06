Brüssel (AFP) Der deutsche NATO-General Manfred Lange hat trotz der anhaltenden Kämpfe in Syrien einem militärischen Eingreifen eine klare Absage erteilt. "Militär darf immer nur dann zum Einsatz kommen, wenn durch diesen Einsatz die Chance besteht, dass der Schutz der Bevölkerung verbessert wird", sagte Lange am Freitag in Brüssel. "Daran hätte ich erhebliche Zweifel", fügte der Chef des Stabes im militärischen NATO-Hauptquartier SHAPE hinzu.

