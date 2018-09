Charlotte (SID) - Dank eines erneut überragenden Eli Manning hat Titelverteidiger New York Giants mit dem deutschen Verteidiger Markus Kuhn seinen zweiten Saisonsieg in der US-Profiliga NFL gefeiert. Der Star-Quarterback warf beim klaren 36:7-Auswärtssieg bei den Carolina Panthers 27 erfolgreiche Pässe über insgesamt 288 Yards. Am vergangenen Sontag gegen die Tampa Bay Buccaneers (41:34) hatte Manning mit 510 Yards Raumgewinn seinen Karriere-Bestwert verbucht.

Nach Sebastian Vollmer (New England Patriots) und Constantin Ritzmann (ein Einsatz 2005 für die Atlanta Falcons) ist Defensive Tackle Kuhn der dritte deutsche Spieler in der NFL.