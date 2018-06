Köln (SID) - Die Deutschen glauben nicht mehr an Sebastian Vettels dritten Weltmeistertitel in Folge in der Formel 1. Laut der repräsentativen September-Umfrage des Nürnberger Marktforschungsinstituts puls im Auftrag des SID verneinten 60 Prozent die entsprechende Frage. Nur jeder Vierte (24 Prozent) hat dagegen die Hoffnung auf den Hattrick noch nicht aufgegeben. Vettel belegt derzeit in der WM-Wertung Platz vier mit 39 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Fernando Alonso aus Spanien. Am Sonntag findet in Singapur das 14. von 20. Saisonrennen statt.