Paris (AFP) Unmittelbar vor der Entscheidung des französischen Verfassungsrats über ein Verbot von Stierkämpfen haben zwei Meinungsumfragen in der Bevölkerung eine leichte Mehrheit für ein solches Verbot ergeben. Bei einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Instituts Ifop für die Zeitung "Midi Libre" vertraten 48 Prozent die Ansicht, es solle keine Ausnahmegenehmigungen für die Stierkämpfe mehr geben, weil es sich um eine "grausame Tradition" handle. 42 Prozent votierten dafür, die bestehenden Ausnahmeregelungen in Südfrankreich beizubehalten, zehn Prozent enthielten sich.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.