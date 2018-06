Berlin (SID) - Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln rutscht immer tiefer in die Krise. Die Mannschaft von Trainer Holger Stanislawski kassierte zum Auftakt des sechsten Spieltages der 2. Fußball-Bundesliga im Kellerduell bei Union Berlin eine 1:2 (1:1)-Pleite und rangiert jetzt mit zwei Zählern auf einem Abstiegsplatz.

Neuzugang Thomas Bröker hatte in der dritten Minute die frühe Führung der Gäste per Foulelfmeter und damit den zweiten Saisontreffer der Geißböcke erzielt. Auch beim 1:1 am zweiten Spieltag in Sandhausen hatte der Ex-Düsseldorfer vom Punkt getroffen. Für Union drehten dann aber der Brasilianer Silvio (27.) und Kapitän Torsten Mattuschka (56.) das Spiel. Köln wartet damit seit dem 10. März (1:0 gegen Hertha BSC) und damit seit mehr als einem halben Jahr auf einen Liga-Sieg.

"Wir haben absolut verdient gewonnen, weil wir es mehr wollten als Köln", sagte Mattuschka, während Kölns Kapitän Miso Brecko die Pleite auf seine Kappe nahm: "Das waren ganz klar meine Fehler, es liegt an mir, dass wir nicht gewonnen haben." Sein Trainer ärgerte sich: "Wir haben nach zehn Minuten alles vermissen lassen, was wir uns vorgenommen haben. Das war keine gute Zweikampfführung, wir haben langsam gespielt. Es geht um die Grundtugenden des Fußballs."

Nach gutem Start vor 16.750 Zuschauer in der ausverkauften "Försterei" ließ sich Köln noch in der ersten Hälfte den Schneid abkaufen und zeigte auch in der zuletzt sicheren Hintermannschaft unerklärliche Schwächen. Ausgerechnet Brecko leitete mit einem stümperhaften Fehler im eigenen Strafraum den Ausgleich durch Silvio ein. Auch vor dem Mattuschka-Treffer ließ sich Brecko wie ein Anfänger ausspielen.

Stanislawski hatte wie beim 0:0 gegen seinen Ex-Klub FC St. Pauli am Montagabend die beiden Neuzugänge Sascha Bigalke und Anthony Ujah in die Startelf beordert, die allerdings blass blieben. Dagegen ersetzte Daniel Royer Adil Chihi, den Stanislawski wie auch Mikael Ishak und Chong Tese in Köln gelassen hatte.

Beste Spieler bei den Gastgebern waren Mattuschka und Silvio, bei Köln überzeugte lediglich Keeper Timo Horn.