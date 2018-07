Berlin (dpa) - Die FDP hat ihre Ablehnung einer gesetzliche Frauenquote in den Führungsetagen der Wirtschaft bekräftigt. Heute stimmt der Bundesrat darüber ab. Die FDP sei gegen eine Frauenquote per Gesetz. Die Haltung der Union sei wie so oft nebulös, kritisierte FDP-Generalsekretär Patrick Döring in der «Passauer Neuen Presse». Erwartet wird, dass die entsprechende Gesetzesinitiative im Bundesrat breite Unterstützung findet - auch von unionsgeführten Bundesländern wie dem Saarland und Sachsen-Anhalt. Nach einem positiven Votum des Bundesrates wird ihn der Bundestag wahrscheinlich ablehnen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.