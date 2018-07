Manchester (AFP) Nach dem aufsehenerregenden Doppelmord an zwei britischen Polizistinnen ist ein 29-jähriger Tatverdächtiger angeklagt worden. Während der nur wenige Minuten dauernden Gerichtssitzung in Manchester entschied der zuständige Richter am Freitag zudem, dass Dale Cregan in Untersuchungshaft bleibt. Er soll vor den Polizistinnen auch schon zwei Männer getötet haben. Angesichts dieser Taten herrschten am Freitag verstärkte Sicherheitsmaßnahmen: Cregan wurde von vier Polizisten zur Anklagebank geführt, zudem bezogen zwei Beamte mit Maschinengewehren im Gerichtssaal Stellung.

