London (AFP) Der doppelte Polizistinnenmord von Manchester wird von der Polizei einem 29-jährigen Mann zur Last gelegt, der sich nach der Tat gestellt hatte. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, soll sich der tatverdächtige Dale Cregan insgesamt wegen vier Mordtaten vor Gericht verantworten. Er habe im Mai auch den 23-jährigen Mark Short in einem Pub in Manchester und im August dessen Vater David umgebracht. Darüber hinaus werden Cregan vier Mordversuche zur Last gelegt. Er soll am Freitag einem Gericht vorgeführt werden.

