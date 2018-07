Tokio (AFP) Der japanische Regierungschef Yoshihiko Noda ist erwartungsgemäß als Parteichef der Demokratischen Partei Japans (DPJ) wiedergewählt worden. Noda setzte sich mit mehr als 60 Prozent der Stimmen gegen drei Gegenkandidaten durch, die als Außenseiter zu der Abstimmung am Freitag angetreten waren. Auf einer anschließenden Pressekonferenz kündigte Noda eine Regierungsumbildung an, um die "Arbeitsweise des Kabinetts zu stärken". Der Chef der stärksten Partei ist in Japan traditionell zugleich Regierungschef.

