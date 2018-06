Baden-Baden (dpa) - Das Strafverfahren gegen den lange gesuchten KZ-Arzt Aribert Heim ist eingestellt worden. Nach Angaben des Landgerichts Baden-Baden gehen die Ermittler davon aus, dass einer der meist gesuchten NS-Verbrecher vor Jahren unter falschem Namen in Ägypten gestorben ist. Wegen seiner extremen Grausamkeit wurde Heim in Nazi-Konzentrationslagern «Dr. Tod» genannt. Er praktizierte nach dem Krieg als Frauenarzt und soll später jahrzehntelang in Ägypten gelebt haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.