London (AFP) Handynutzer mit Blackberry-Smartphones haben am Freitag auf mehreren Kontinenten mit technischen Problemen zu kämpfen gehabt. Die Probleme seien jedoch bereits wieder gelöst, teilte der kanadische Hersteller Research in Motion (RIM) am Freitag in London mit. "Wir können bestätigen, dass die Dienste wiederhergestellt wurden und jetzt wieder normal laufen." RIM hatte zuvor zwar mitgeteilt, es bestehe ein "Problem" für Blackberry-Nutzer, erklärte jedoch nicht, um welche Art Problem es sich genau handelte.

