Neu Delhi (dpa) - Pakistans Regierung erklärte den Freitag zum «Tag des Ausdrucks der Liebe für den Propheten». Die verheerenden Folgen hätte sie ahnen können. Dennoch beugte sie sich den Islamisten. Der Streit um das Schmähvideo dürfte der Regierung nicht ungelegen kommen.

Von Bigotterie sprach Pakistans Premierminister im Zusammenhang mit dem islamfeindlichen Schmähvideo aus den USA: Es gehe nicht um Meinungsfreiheit, sagte Raja Pervez Ashraf, sondern um Hass, der durch den Streifen geschürt werde. Scheinheiligkeit ist allerdings ein Vorwurf, der auch gegen Ashrafs Regierung erhoben werden könnte. Sie hatte den Freitag zum Feiertag erklärt - nachdem Islamisten für denselben Tag zu Protesten aufgerufen hatten. Dass solche Proteste in Pakistan nicht von Liebe, sondern in aller Regel von Gewalt dominiert werden, ist im Land jedem bekannt.

Zwar rief die Regierung zur Gewaltfreiheit auf, doch sie ahnte wohl schon, was drohte: Vorsorglich sperrte die Polizei nach dem Freitagsgebet alle Einfallstraßen in die Hauptstadt Islamabad. Gewalt verhinderte dies nicht. Demonstranten versuchten in Islamabad, zur abgeriegelten US-Botschaft zu gelangen, und durchbrachen Absperrungen. Die Polizei setzte Tränengas ein, die Armee wurde in Bereitschaft versetzt. In Peshawar wurde ein Mitarbeiter eines Fernsehsenders erschossen, Demonstranten zündeten Kinos an.

Auch aus anderen Orten wurden Zusammenstöße gemeldet, landesweit protestierten Zehntausende Menschen. In Karachi wurde nach Medienberichten ein Polizist getötet, als Demonstranten versuchten, zum US-Konsulat in der größten Stadt des Landes vorzudringen. In der zweitgrößten Stadt Lahore lieferten sich Aufrührer Straßenschlachten mit Sicherheitskräften. Wieder gingen Bilder eines hasserfüllten Mobs um die Welt, die seit Jahren das Image Pakistans prägen.

Die US-Regierung hatte zuvor noch versucht gegenzusteuern. In einem ungewöhnlichen Schritt kaufte sie für umgerechnet mehr als 50 000 Euro Sendezeit auf pakistanischen Fernsehkanälen, um einen kurzen und in der Landessprache Urdu untertitelten Spot ausstrahlen zu lassen. US-Präsident Barack Obama spricht dort über die Toleranz Amerikas für alle Religionen. Und Außenministerin Hillary Clinton betont, «dass die US-Regierung absolut nichts mit diesem Video zu tun hatte. Wir lehnen seinen Inhalt und seine Botschaft völlig ab.»

Dennoch bestellte das Außenministerium in Islamabad am Freitag den amtierenden US-Botschafter Richard Hoagland ein, um ein weiteres Mal ihren offiziellen Protest zu verkünden. Dabei dürfte es sich um einen ähnlich populistischen Schachzug handeln wie bei der Ausrufung des Feiertages, mit der die Regierung den immer mächtigeren Fundamentalisten entgegenkam. Und sie schürt mit solchen Schritten den verbreiteten Amerika-Hass in Pakistan.

Pakistans prominentester islamistischer Politiker Fazl-ur-Rahman meint, das Schmähvideos bekräftige den Eindruck, «dass es sich beim Krieg gegen den Terrorismus tatsächlich um einen Krieg gegen den Islam und die muslimische Welt handelt». Der liberale Analyst und Sicherheitsexperte Hasan Askari Rizvi hält die anti-amerikanischen Gefühle in seinem Land für «so stark wie nie zuvor». Rizvi sagt: «Der islamistische politische Diskurs, bei dem die USA die Wurzel allen Übels sind, ist der dominante Diskurs in Pakistan.»

Entgegenkommen dürfte der von der Volkspartei PPP geführten Regierung, dass der Streit um das Video von ihrem eigenen Versagen ablenkt. Nach mehr als vier Jahren PPP-Herrschaft ist die Atommacht in einem beklagenswerten Zustand. Militante Extremisten gefährden die innere Sicherheit, selbst das mächtige Militär hält sie inzwischen für eine größere Bedrohung als den Erzfeind Indien. Die Wirtschaft steht vor dem Kollaps. Selbst in Großstädten wie Lahore gibt es nur noch wenige Stunden Strom am Tag, an Gas mangelt es ebenso.

Manch besonnener Pakistaner scheint denn auch zu denken, das es Dringlicheres zu tun gäbe, als wegen eines islamfeindlichen Amateurvideos einen offiziellen Protest-Feiertag auszurufen. Der Pakistan-Direktor der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, Ali Dayan Hasan, schrieb am Freitag in einer Twitter-Nachricht: «Verzeihen Sie mir mein begrenztes Verständnis, aber führt das Abschalten der pakistanischen Wirtschaft für einen Tag dazu, dass diese abscheulichen Filmemacher in der Hölle schmoren werden?»

