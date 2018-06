Berlin (dpa) - Die ersten Proteste gegen das umstrittene Mohammed-Video in Deutschland sind allesamt friedlich verlaufen. In Freiburg demonstrierten nach Angaben der Veranstalter mehr als 1000 Menschen gegen das in den USA entstandene Schmähvideo, die Polizei sprach von rund 900 Teilnehmern. In Münster gingen rund 600 Menschen auf die Straße, in Cuxhaven beteiligten sich knapp 100 Demonstranten an einer Kundgebung. In der islamischen Welt hatte das Video zuletzt zu blutigen Unruhen geführt, bei denen heute allein in Pakistan mehr als ein Dutzend Menschen starben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.