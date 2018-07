Freiburg (dpa) - Die Freiburger Polizei rechnet mit einer friedlichen Demo gegen das Schmähvideo über den Propheten Mohammed. Die für den Nachmittag angekündigte Veranstaltung mit bis zu 800 Teilnehmern wird von einem starken Aufgebot an Beamten begleitet. Grund sei die weltweit angespannte Sicherheitslage, sagt ein Polizeisprecher. Die Polizei gehe aber davon aus, dass in Freiburg alles friedlich bleibe. Weitere Aktionen sind in Münster, Hannover und Cuxhaven geplant.

