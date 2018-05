Islamabad (dpa) - In Pakistan sind bei gewalttätigen Protesten gegen ein islamfeindliches Schmähvideo zwei Menschen ums Leben gekommen, zahlreiche weitere wurden verletzt. Wie der Sender DawnNews berichtete, starb bei Unruhen in der südlichen Hafenstadt Karachi ein Polizist.

Tausende Demonstranten hätten dort versucht, zum US-Konsulat zu marschieren und sich heftige Straßenschlachten mit der Polizei geliefert. Zuvor war im nördlichen Peshawar bereits ein Mitarbeiter eines Fernsehsenders getötet worden.

In der Hauptstadt Islamabad durchbrachen unterdessen nach Medienberichten Hunderte aufgebrachte Muslime mehrere Absperrungen rund um das Regierungsviertel. In dem Bereich liegen in einem zusätzlich gesicherten Areal auch westliche Botschaften. Zahlreiche Polizisten und Demonstranten seien verletzt worden. Innenminister Rehman Mailk erklärte, die Armee stünde zum Eingreifen bereit.

Auch in der ostpakistanischen Stadt Lahore lieferten sich Hunderte Demonstranten Straßenschlachten mit Sicherheitskräften. Politische und religiöse Gruppen haben in ganz Pakistan zu Protesten gegen den islamfeindlichen Mohammed-Film nach den Freitagsgebeten aufgerufen.