New York (dpa) - Der frühere Sänger der Popgruppe 'N Sync, Lance Bass, hofft auf eine Wiedervereinigung der Boyband rund um den heutigen Solo-Star Justin Timberlake.

«Ich würde mir das wünschen - jederzeit», sagte Bass dem US-Nachrichtensender CNN. «Aber jetzt wo Justin ein Filmstar ist, wird es für ihn wohl sehr schwer, überhaupt wieder in ein Aufnahmestudio zu kommen.»

Die fünfköpfige Boyband 'N Sync hatte vor allem in den späten 90er Jahren mit Hits wie «I Want You Back» und «Bye, Bye, Bye» weltweit große Erfolge gefeiert und ihre hauptsächlich weiblichen Fans bei Konzerten zum Kreischen gebracht. 2002 hatte 'N Sync eine Pause angekündigt, weil Bandmitglied Justin Timberlake sich auf seine Solokarriere als Sänger und Schauspieler konzentrieren wollte.