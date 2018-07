Oslo (AFP) Ein Jahr vor der Parlamentswahl in Norwegen hat der sozialdemokratische Ministerpräsident Jens Stoltenberg am Freitag seine Regierung umgebildet. Der als Stoltenbergs Kronprinz geltende Außenminister Jonas Gahr Störe wechselt an die Spitze des Gesundheitsministeriums, wo er umstrittene Maßnahmen durchsetzen soll. Störes Nachfolger als Außenminister wird der derzeitige Verteidigungsminister Espen Barth Eide. Die 29-jährige Hadia Tajik wird Kulturministerin, die bisherige Arbeitsministerin Hanne Bjurström verlässt das Kabinett.

