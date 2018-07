Prag (dpa) - Mit zusätzlichen Streifen kontrolliert der tschechische Zoll im Grenzgebiet zu Deutschland das Export-Verbot für hochprozentigen Alkohol. Es war nach einem Pansch-Skandal mit mindestens 23 Toten in Tschechien verhängt worden. An der Grenze zu Bayern seien fünf mobile Einheiten im Einsatz, berichtet eine Zoll-Sprecherin. Auf legalem Wege können Reisende in Tschechien im Moment keinen Schnaps kaufen. Bereits seit einer Woche gilt dort ein striktes Verkaufsverbot für Getränke mit mehr als 20 Prozent Alkohol.

