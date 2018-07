Lissabon (AFP) In Lissabon haben am Freitag tausende Menschen gegen neue Sparpläne der portugiesischen Regierung demonstriert. Vor dem Präsidentenpalast, in dem der sogenannte Staatsrat neue Sparvorhaben der Regierung diskutierte, riefen die Teilnehmer "Diebe, Diebe" und "Das Volk hat genug davon, bestohlen und gedemütigt zu werden". Rund 50 Polizisten hielten die Protestteilnehmer vom Präsidentenpalast fern.

