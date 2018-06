Moskau (AFP) Weil er seine Liebste mit Rosen versöhnlich stimmen wollte, hat ein Russe mit gezogener Waffe ein Blumengeschäft in Moskau überfallen. Der betrunkene 23-Jährige habe Schüsse in die Luft abgegeben und den Verkäufer zur Herausgabe von zehn Sträußen Rosen gezwungen, sagte am Freitag ein Polizeisprecher der Internetausgabe der Zeitung "Komsomolskaja Prawda". Der Wert des Diebesgutes habe sich auf 10.000 Rubel (etwa 240 Euro) belaufen.

