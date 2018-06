Genf (AFP) Schweizer Handgranaten sind nach offiziellen Angaben aus Bern nach Syrien gelangt. Ermittlungen hätten ergeben, dass die Handgranaten, die 2003 und 2004 an die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) geliefert worden seien, in das von Kämpfen erschütterte Syrien gelangt seien, teilte das Schweizer Volkswirtschaftsdepartement am Freitag bei der Vorstellung der Ergebnisse einer zweimonatigen Untersuchung mit. Entsprechende Schweizer Medienberichte hatten zuvor in dem Land, das auf seine Neutralität pocht, für Empörung gesorgt.

