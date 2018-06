Cottbus (SID) - Nach einer für ihn völlig enttäuschenden Olympia-Saison spielt Kunstturn-Europameister Philipp Boy mit dem Gedanken, seine Laufbahn zu beenden. "Im Moment fehlen mir das Feuer und die Motivation, um mich jeden Tag in der Halle im Training zu schinden. Ich gebe mir Zeit bis zum Jahresende und werde dann schauen, was mein Körper sagt", erklärte der Vize-Weltmeister in einem Interview mit der Lausitzer Rundschau.

Geplagt von Verletzungen am Sprunggelenk, am Rücken, am Schlüsselbein und am Handgelenk war der 25-Jährige sowohl bei den Spielen von London als auch bei den europäischen Titelkämpfen in Montpellier ohne Medaille geblieben.

Zudem hat der ehemalige deutsche Mehrkampf-Meister das desaströse Jahr auch mental noch nicht vollständig verarbeitet. Boy: "Vor einigen Wochen war ich noch den Tränen nahe. Meine Familie und Freunde haben mir in dieser schwierigen Zeit sehr geholfen."

Definitiv abgesagt hat der Lausitzer Starts bei den Weltcup-Turnieren in Stuttgart und Glasgow. Auch dem SC Cottbus steht er für die Wettkämpfe in der Kunstturn-Bundesliga nicht zur Verfügung.