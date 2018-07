New York (dpa) - Einen Tag vor Ablauf einer von den Vereinten Nationen gesetzten Frist hat der UN-Sicherheitsrat Sudan und Südsudan zu einer schnellen Einigung aufgefordert. Die Mitglieder des Rates seien sich einig, dass es in der Verantwortung der beiden Präsidenten lieget, den politischen Willen zum Brückenbau zu zeigen, sagte Deutschlands UN-Botschafter Peter Wittig. Der Sudan und der Südsudan hatten Anfang August einen Kompromiss in einem erbitterten Ölstreit gefunden. Beide Länder streiten aber noch um Grenzfragen.

